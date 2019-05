Coca Colas røde sommer-helikopter lander i Augustenborg

Mandag den 6. maj klokke 13 vil Coca-Cola-helikopteren komme susende ind over Augustenborg og lande ved havnen - selvfølgelig med sommerens første personlige Coca-Cola om bord. En lokal borger modtager en Coca-Cola med navn, og en af de fremmødte får desuden mulighed for at se sin by fra en helt ny vinkel. En lodtrækning på stedet gør nemlig, at man kan vinde en gratis flyvetur over Augustenborg i Coca-Cola-helikopteren.

Sommerkampagnen "Share a Coke" sættes i gang med en flyvetur rundt i Danmark i en rød Coca-Cola-helikopter. Rutens ti byer, der besøges den 6.-8. maj, er udvalgt, fordi et personnavn indgår i bynavnet - og lige akkurat navne står centralt i Coca-Colas sommerkampagne. Det skriver Coca-Cola Danmark i en pressemeddelelse.

Fra maj og hele sommeren vil 650 drenge- og pigenavne pryde Coca-Cola flasker. Navnene dækker over 80 procent af den danske befolkning. Coca-Cola helikopteren gæster 10 byer fra den 6.-8. maj. De udvalgte byer er Augustenborg, Silkeborg, Tim, Svendborg, Dianalund, Hellerup, Østermarie, Liseleje, Frederikshavn og Hanstholm.

Find dit eget - eller en vens - navn

Denne sommer kan danskerne igen finde deres eget navn - eller navnet på en, man holder af - på Coca-Cola-flaskerne. Fra maj og hele sommeren igennem skifter Coca-Cola nemlig sit logo ud med 650 af Danmarks mest populære personnavne.

- Rigtig mange forbrugere har i de seneste år efterspurgt Share a Coke-kampagnen, og vi er rigtig glade for at kunne opfylde deres ønske denne sommer, fortæller Maja Bjeverskov, Brand Manager for Coca-Cola i Danmark.

- Med kampagnen sætter vi fokus på relationer mellem mennesker. Vi opfordrer til, at man deler en personlig Coca-Cola eller giver en som en kompliment til venner, familien, kæresten eller hvem der nu måtte have brug for lidt ekstra solskin, siger hun.

Coca-Cola sætter 650 af de mest populære drenge- og pigenavne på 0,5L- og 0,375L-flasker. Det svarer til, at mere end 80 procent af befolkningen vil kunne finde deres navne på flaskerne. Derudover har nogle flasker navne som "Mor" eller "Far". Større flasker har også særlige betegnelser - for eksempel "Familien", på etiketten.

Share a Coke-kampagnen og flaskerne med navne vil være at finde i handlen fra starten af maj.