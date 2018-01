Chokerende dom: Nyt håb for fejlbehandlede patienter

To højesteretsdomme kan betyde, at Region Syddanmark skal tilbagebetale beløb til alle fejlbehandlede patienter, der har været nødt til at betale en erstatning tilbage til regionen. Mens regionen venter på en endelig afgørelse, opfordrer den patienter til at indsende sager, så de kan blive revurderet. Det har indtil videre fået ni patienter til at forsøge at få deres sag genoptaget.

I december afgjorde Højesteret, at to fejlbehandlede patienter, der tidligere er blevet pålagt at tilbagebetale deres patienterstatning, alligevel ikke skal betale deres erstatning tilbage til regionen. Nu er sagen ved at blive vurderet hos Kammeradvokaten, der blandt andet skal vurdere, om dommene skal have tilbagevirkende kraft. Selvom den vurdering lader vente på sig indtil slutningen af januar, opfordrer regionerne allerede nu på deres hjemmesider, at patienter melder sig med deres sag for at få den vurderet.

- Det er ment som en servicemeddelelse til borgerne. Det er ikke alle, der lige har hørt om de to domme. Og så sikrer det, at vi kan gå i gang med sagerne så snart, der er en afklaring med vurderingen fra Kammeradvokaten, siger juridisk chefkonsulent i Region Syddanmark, Vickie Foged, som har ansvaret for arbejdet med patienterstatninger.