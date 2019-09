Chefredaktøren anbefaler: Du kan indstille kandidater til fornem erhvervspris

Hvad har Lego, Gram Slot, Viking A/S i Esbjerg og Fuglsang-bryggeriet til fælles?

Umiddelbart ikke så meget, da de spænder vidt fra legetøj over oplevelser til redningsbåde og ølbrygning. Men foruden at være virksomheder i JydskeVestkystens vidtstrakte dækningsområde har de i hvert fald det til fælles, at deres ejere eller direktører inden for det seneste årti har modtaget erhvervsprisen Den Gyldne Ambolt. Jeg har fornøjelsen af at være formand for den komité, der her i efteråret kårer den 36. vinder af prisen.

Du kan også få indflydelse ved at indsende en begrundet indstilling på mailadressen ambolt@jv.dk Desuden vil der i papiravisen fra på søndag til 15. oktober være en kupon, som du kan sende til os.

Hvad vælger vi så ud fra i dommerkomiteen? Det er fastslået i den såkaldte fundats for Den Gyldne Ambolt: Den tildeles én eller flere personer, "der på særlig fremragende vis har udvist virkelyst og taget initiativ i landsdelens erhvervsliv i bred forstand til gavn og glæde for samfundet".

Vi glæder os til at modtage mange indstillinger, som hvert år er med til at tegne et billede af det mangfoldige erhvervsliv, som kendetegner denne del af landet. Det er også et erhvervsliv, vi dagligt følger tæt. Herunder er links til fem erhvervsartikler fra den seneste uge, som jeg vil anbefale dig at læse, hvis du ikke allerede har gjort det.

Også i den kommende uge kan du glæde dig til en stor mængde JydskeVestkysten-artikler, der alle kan læses i såvel papiravisen, e-avisen som på jv.dk

På tirsdag vil du opleve at kunne få endnu mere ud af at bruge vores hjemmeside. Vi fornyr jv.dk, så det blandt andet bliver væsentligt hurtigere at bevæge sig rundt på hjemmesiden. Du får også fra på tirsdag mulighed for at tilmelde dig en række nyhedsbreve og for under jv.dk/lyd at lytte til artikler, der bliver læst op af robotten Athena, som vi har trænet op gennem lang tid.

Jeg håber, du får fornøjelse af den moderniserede udgave af jv.dk. Uanset hvor og hvordan du læser JydskeVestkysten, vil jeg ønske dig rigtig god læselyst og weekend!

