Kære læser

"Der er da ingen, der læser avis mere."

Det udsagn støder jeg af og til ind i. Og hver gang kan jeg glad svare: "Jo, det er der heldigvis". JydskeVestkysten har på hverdage 125.000 læsere og om søndagen 141.000. Det gør os til Danmarks fjerdemest læste betalte dagblad.

Samtidig bliver vores stof på jv.dk læst af flere abonnenter og andre læsere end nogensinde. Derfor kårede organisationen Danske Medier i maj jv.dk som årets regionale nyhedshjemmeside. I august var der 1,289 million forskellige enheder inde at besøge jv.dk, og der var 16,1 millioner sidevisninger.

Det er tal, der understøtter vores ambition om at være Syd- og Sønderjyllands førende leverandør af uafhængig, troværdig og relevant journalistik. Det er en ambition, der er vigtigere end nogensinde i et broget mediebillede, hvor det kan være meget svært for den enkelte at skelne, hvad man kan stole på, og hvad der er propaganda eller endda decideret løgn.

I dette mediebillede er der brug for overblik, og det prøver vi hver dag at skabe i JydskeVestkysten. Derfor er vi stolte over, at når vores analyseafdeling spørger et panel af abonnenter, hvad de af fem negative og fem positive udsagn forbinder JydskeVestkysten mest med, så er det "efterlader mig lidt klogere" og "troværdig".

Det indtryk ønsker vi nu at styrke, når vi fra søndag og hver dag øger antallet af sider i Avisen Danmark med otte sider om erhvervsstof og andre artikler, der skal skabe overblik og forklare baggrunden for nyheder fra både vores landsdel, resten af Danmark og udlandet.

Desuden styrker vi fra søndag også avisen med livsstils-sektionen Søndag. I resten af JydskeVestkystens sektioner vil vi desuden om søndagen levere mere indhold, der passer godt til ugens bedste avis-læsedag. Det er blandt andet analyser, der giver indblik i aktuelle sager fra ugens løb og artikler, der anbefaler, hvad man kan bruge den kommende uge til.

Og så har vi selvfølgelig også fortsat krydsord. De holder fra dagens avis flyttedag til Danmark.

Tre af opgaverne er såkaldte præmiekryds, hvor man kan indsende løsningen og deltage i lodtrækningen om pengepræmier. Hvis man ønsker at aflevere den fysiske kupon i en kuvert, lægger vi op til, at det sker i postkassen på avisens nærmeste lokalredaktion. Det er ikke forbudt at indsende løsningen med posten til nærmeste redaktion, men da et almindeligt brev kan være fem hverdage undervejs, kan man ikke være sikker på, at brevet når frem, inden vi trækker vinderne om torsdagen, medmindre man vil bruge 27 kroner på at sende løsningen som et quickbrev.

At indsende løsningen elektronisk kan derfor være et fint alternativ. På internetadressen nyhedskiosken.dk/krydsord finder man indskrivningsmoduler til de tre præmiekryds.

Som noget nyt får man også mulighed for at løse Lørdagskryds og Søndagskryds i e-avisen. Hvis man klikker på de to krydsord i e-avisen, bliver man ført videre til en side, hvor man kan løse krydsordene digitalt.

Jeg vil ønske dig - og mange andre - god fornøjelse med avisen!

Venlig hilsen

Mads Sandemann

Chefredaktør