Carl Holst udgiver ny bog: Føler sig svigtet af Lars Løkke Rasmussen

- Jeg forsøgte uden held at ringe til Lars Løkke et par gange, men han ringede ikke tilbage. Og jeg tror ikke, det var udtryk for, at han ikke havde mit telefonnummer. Der har i hvert fald været andre tidspunkter i vores indbyrdes relation, hvor han ikke har haft problemer med at huske det, lyder det på Momentas hjemmeside.

Forlaget Momenta har på sin hjemmeside citeret fra bogen. Her fremgår det blandt andet, at Carl Holst forgæves søgte hjælp hos sin gamle ungdomskammerat, nemlig statsminister Lars Løkke Rasmussen.

I mange måneder af året 2015 var Carl Holst på alles læber. Den ene kritiske anklage mod ham som Forsvarsminister og tidligere formand for Region Syddanmark afløste den anden, og han blev efterforsket af både Statsforvaltningen, politiet og advokater. Det resulterede i et exit som minister og en orlov fra Folketinget. Anklagemyndigheden kunne dog ikke løfte bevisbyrden mod Carl Holst.

Bekymret og bange

I bogen Carl - prisen for et liv i politik giver Carl Holst sin egen version af, hvad der skete, da skandalesagerne væltede ned over ham. Han beskriver, at han mistede troen på retssamfundet, det politiske system og pressen.

- Jeg er både bekymret og bange, og befinder mig vel i noget, der bedst kan betegnes som mit livs "undtagelsestilstand". For første gang i mit liv føler jeg, at jeg har tabt kontrollen med mit liv og har svært ved at se lyset, lyder det i et citat fra forlagets hjemmeside.

Foruden stormvejret fortæller Carl Holst i bogen om sit kammeratskab siden ungdommen med Lars Løkke Rasmussen, om formandsopgøret i Venstre i 2014 og om hans opvækst som højskolebarn i Rødding. Han fortæller også om, hvordan et biluheld har været ved at koste ham livet.

JydskeVestkysten arbejder på en kommentar fra Carl Holst og Lars Løkke Rasmussen.