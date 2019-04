Carl Holst siger farvel og taler ud ved JV-arrangement på Askov Højskole

Carl Holst udgiver bogen "Carl - prisen for et liv i politik", og når folketingsvalget er udskrevet, forlader han politik. Hør, mød og oplev ham tale ud om et langt og dramatisk liv i politik, når JydskeVestkysten sammen med Askov Højskole arrangerer et JV Direkte med Carl Holst torsdag den 9. maj.

Når valget udskrives, er det farvel til folketingsmedlem, tidligere regionsrådsformand og eks-minister Carl Holst (V) efter et langt, langt liv i politik.

Nu får du som JydskeVestkysten-læser en enestående mulighed for at opleve Carl Holst helt tæt på i et JV Direkte-arrangement, hvor Carl Holst vil fortælle om et langt og dramatisk liv i politik. Det sker torsdag den 9. maj klokken 19.00 til 20.30 på Askov Højskole - tilmelding via nembillet.dk.

Arrangementet, som er et samarbejde mellem JydskeVestkysten og Askov Højskole, sker lige i kølvandet på udgivelsen af bogen "Carl - prisen for et liv i politik", som er Carl Holsts egen beretning om, hvad der skete, da han blev kastet ud i sit livs nedtur, mistede en del af troen på retssamfundet, det politiske system og ikke mindst den frie presse.

Forlaget Momenta, der udgiver bogen, skriver således om Carl Holsts politiske liv:

- Carl Holst var hårdt ramt. I mange måneder var han en fast del af alle danske mediers politiske dækning. Den ene kritiske anklage mod den nye forsvarsminister og tidligere formand for Region Syddanmark afløste den anden. Efter 93 dage måtte han gå af som minister og kort efter tage orlov fra Folketinget. Det var i efteråret 2015. Carl Holst blev efterforsket af politiet, undersøgt af Statsforvaltningen, kulegravet af medierne, og en advokatundersøgelse var sat til at vende hver en sten. Først næsten to år senere blev han renset - frifundet for alle anklager, og der tilføjes:

Carl er historien om højskolebarnet fra Rødding, der altid gik med bare tæer, fulgte i sin fars fodspor, blev lærer, politiker og endte som glad grundtvigianer og "konge af Sønderjylland" efter et biluheld, der nær havde kostet ham livet.