Carl Holst om egenbetaling: Det afskrækker ikke nogen

Folketingsmedlem Carl Holst (V) afviser, at nyt krav til egenbetaling vil skræmme højtkvalificerede udlændinge væk. Han mener tværtimod, at kravet sikrer, at kun de motiverede melder sig til dansk-kurser.

Carl Holst, folketingsmedlem for Venstre, I ønsker at indføre egenbetaling på danskundervisning for selvforsøgende udlændinge - det kommer til et koste 12.000 kroner, hvis man ønsker et fuldt forløb på seks moduler. Hvorfor er det en god ide?

- Fordi den sikrer, at de, der melder sig til undervisningen, er motiverede til at lære det. Vi skal huske, at det ikke rammer flygtninge eller familiesammenførte, der skal være her i mange år. Det er for folk, der skal være her i en kort periode. Jeg har selv oplevet, at au-pairs, der har været her et halvt år, meldte sig til kurset, og jeg oplevede, at de ikke gik til det med stor entusiasme.

Men det rammer jo også studerende, der er attraktive for danske virksomheder, der gerne vil have, de bliver her i en længere periode og måske bosætter sig i Danmark?

- Ja, men de kommer så hertil fra lande, hvor de er vant til brugerbetaling på undervisning. Jeg har svært ved at se, at 2.000 for et modul vil afskrække nogen. Jeg tror mere, vi sikrer, at dem, der melder sig er motiverede.