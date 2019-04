Carl Holst i kras kritik af politiet: Famlede i blinde og lod sig påvirke af pressen

Politiet var ikke klædt på til opgaven og lod sig presse af udokumenterede påstande fra medierne og politikere, da det efterforskede Carl Holst-sagen. Sådan lyder anklagerne fra Holst selv i en ny bog, der udkommer mandag.

Bog: Politiet bliver udsat for kraftig kritik for dets håndtering af efterforskningen af Carl Holst-sagen. Kritikken kommer fra Carl Holst (V) selv, der i sin nye bog "Carl - prisen for et liv i politik" fortæller om sin oplevelse af politiets arbejde under efterforskningen. - De famlede i blinde og lod sig efter min bedste overbevisning presse af alle de udokumenterede påstande, som medierne og politikerne i regionen førte frem, skriver han i bogen, som JydskeVestkysten har læst, og som udkommer mandag. Den tidligere regionsrådsformand og forsvarsminister blev i november 2015 meldt til politiet af et stort set enigt regionsråd i Syddanmark. Anklagen gik på, at han havde sat den regionsansatte kommunikationsmedarbejder Christian Ingemann til at føre personlig valgkamp for sig.

Sagen kort I september 2015 modtog Sydøstjyllands Politi anmeldelser om embedsmisbrug og misbrug af offentlige midler fra tre borgere efter presseomtale af Carl Holsts tid som regionsrådsformand.

Den 27. november 2015 indgav Region Syddanmark ved regionsrådsformand Stephanie Lose (V) en politianmeldelse, hvori regionen anmodede om: "at politi og anklagemyndighed vurderer, om der er grundlag for en strafferetlig forfølgning og sanktionering af de konstaterede forhold i forhold til de implicerede parter [...]".

Sagen blev siden efterforsket af Sydøstjyllands Politi som en såkaldt samarbejdssag med Statsadvokaten i Viborg.

Rigsadvokaten besluttede 31. marts 2017 ikke at rejse straffesag mod Carl Holst. Efterforskningen påviste, at personer ansat i regionen ganske vist havde udført kampagnearbejde for Holst, men det kunne ikke bevises, at det var sket i arbejdstiden, da ansatte i regionen arbejder med fleksible arbejdstider.

Foruroligende Det var Sydøstjyllands Politi, der stod for efterforskningen af sagen i perioden 2015-2017, hvor statsadvokaten i marts 2017 besluttede, at der ikke skulle rejses en straffesag om stillingsmisbrug og mandatsvig mod den tidligere regionsrådsformand. - Efterforskningen har påvist, at personer ansat i regionen ganske vist har udført kampagnearbejde for Carl Holst, der vedrørte hans opstilling til Folketinget, men der er ikke grundlag for at rejse en straffesag mod den tidligere regionsrådsformand, lød det dengang fra statsadvokat Jens Røn. Nu, lidt over to år senere, kritiserer Carl Holst i store vendinger politiet for dets arbejde. - Efter at politiet havde besluttet at droppe sagen, har jeg fået indsigt i et omfattende materiale i min egen sag. Det billede, det tegner, har foruroliget mig, ikke kun på grund af mit eget forløb, men også på retssamfundets vegne, fortæller Carl Holst i bogen.

Falske påstande Carl Holst kritiserer politiet for blandt andet at begynde at efterforske på baggrund af den foreløbige, fejlbehæftede og lækkede rapport fra Kromann Reumert. En rapport, som i november 2015 blev lækket til pressen og var behæftet med en række faktuelle fejl, som blev rettet i den endelige udgave. Han mener samtidig, at politiets efterforskning blev påvirket af beskyldninger og påstande i pressen. - Der var så mange ting i deres kritik, som byggede på misforståelser eller manglende kendskab, skriver den tidligere forsvarsminister blandt andet om politiets arbejde. Han beskylder derudover en betjent for at "ryste på hovedet" af Carl Holsts argumenter under en afhøring, at politiet fremførte falske påstande i forbindelse med afhøringer, og at politiet fremførte påstande under afhøringer, som ikke fremgik af det materiale, Carl Holst som sigtet kunne læse på forhånd. - Jeg havde en fornemmelse af, at intet andet blev efterforsket i Rødding i det tidsrum, fordi alle ressourcer gik til at efterforske min person, skriver Holst. Sydøstjyllands Politi har ikke ønsket at kommentere kritikken.