Carl Holst går til kamp mod falske nyheder

Folketingsmedlem Carl Holst (V) holder den 23. april et foredrag om fake news i Rødding. Her vil han inddrage egne erfaringer og understrege, at fake news dækker over meget mere end løgne.

- Jo, fake news må ikke bare blive et begreb i den politiske debat. Det skal ikke bare bruges, hvis man er utilfreds med den journalistiske dækning. Det er utrolig vigtigt at diskutere i en større kontekst, siger Carl Holst.

- Nej, for det er vigtigt at diskutere, at fake news ikke kun handler, om hvorvidt, det man skriver, er dokumenteret forkert. Man må også tænke på det billede, vi giver, mener Carl Holst.

Men risikerer man så ikke at udvande begrebet ved at bruge det om en historie, der ikke viser hele billedet, men hvor alt sådan set er faktuelt korrekt?

Carl Holst henviser til, at fake news også kan være en formidling, som ikke er decideret forkert, men hvor historien stadig giver modtageren et forkert indtryk.

- Det, der var fake news, var, at det ikke var afklaret, om det var rigtigt eller forkert. Rapporten var fuld af fejl, siger Carl Holst, som blandt andet henviser til den forkerte påstand om, at han skulle have fået 47 aviser.

- Dem, der lækkede ville mig ikke noget godt, og de var heller ikke i tvivl om, at jeg ikke havde haft mulighed for at forholde mig til den. Konsekvensen var, at flere informationer til offentligheden var forkerte.

Måske flere byer

Han nævner et eksempel fra valgdagen i november, hvor en journalist ifølge Carl Holst spurgte ham, hvem han stemte på. Carl Holst forklarer, at han svarede, at der var mange gode kandidater, og at han godt kunne have stemt på regionsrådsformand Stephanie Lose, men at han valgte en kandidat fra Rødding.

- Det blev til overskriften, at jeg ikke stemmer på Stephanie Lose. Det er jo ikke forkert, men man får indtryk af, at mit budskab var, at jeg ikke ville stemme på Stephanie Lose. Derfor var den overskrift ikke i overensstemmelse med det, jeg sagde, mener han.

Carl Holst har endnu ikke planlagt flere foredrag om fake news. Han vil dog gerne holde sit foredrag i flere byer, hvis der er interesse for det.