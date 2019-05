Carl Holst fik sit farvel: - Jeg er ikke bitter, hævngerrig eller klynkende

Torsdag aften fortalte Carl Holst om sine mere end 25 år i politik til et JV Direkte-arrangement på Askov Højskole. Han fortalte om sine nedture, sagerne og forholdet til medierne, for nu siger han farvel til det politiske liv, der har været hans på godt og ondt.

Det var vigtigt for ham at pointere, at hans farvel ikke er bittert, og at hans bog, "Carl - prisen for et liv i politik", der udkom i slutningen af april og kritiserer vidt og bredt, ikke handler om hævn.

49 år. Født og opvokset i Rødding. Hans far er tidligere folketingsmedlem Peter Holst (V). Gift med Lone Holst. Sammen har de børnene Maja, Mads og Magnus. Uddannet folkeskolelærer. Tidligere formand for Venstres Ungdom, amtsborgmester i Sønderjyllands amt, formand for Region Syddanmark, forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde (V). Han er nuværende medlem af Folketinget (V). Han genopstiller ikke ved det kommende valg.

Det skete bare

Når Folketinget snart sammensættes på ny, er Carl Holst ikke længere med. Efter at have brugt over halvdelen af sit liv i politik, har han valgt at sige stop. Egentlig var det aldrig planen, at det skulle være hans levevej, forklarede han torsdag aften. Det var ligesom bare engagementet, der tog ham derhen. Det var altid det lokale, det nære, der betød noget for ham.

- Jeg drømte om at gøre en forskel for det enkelte menneske. At man fortalte systemet, hvad borgerne gerne ville. Ikke at man fortæller borgerne, hvad systemet gerne vil have.

Drømmene handlede ikke om stillinger eller magt, lød det fra Carl Holst, der på sin stol i spotlightet vendte sig mod publikum.

- Jeg tror ikke, at jeg havde drømme om at blive amtsborgmester i mange år, inden jeg blev det. For det skete jo bare lige, sådan der, sagde han og viftede med hånden.