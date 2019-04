Carl Holst: Lose tillod folk i regionen at svine mig til

Carl Holst retter i sin nye bog en skarp kritik af partifællen Stephanie Lose, der som regionsrådsformand ifølge Holst tillod folk i Region Syddanmark at udtale sig anonymt i en advokatundersøgelse. Både politikere og embedsfolk bidrog med kritik af Carl Holst i rapporten, der tegnede et billede af en magtsyg politiker.

- De havde blandt andet fortalt, hvordan de havde et virkelig godt samarbejde med den nye regionsrådsformand, Stephanie Lose. Hver gang de havde bedt hende om at få yderligere ting undersøgt om mig eller bedt om, at folk kunne få lov til at udtale sig anonymt, havde hun givet dem tilladelse til det, lyder anklagen fra Carl Holst.

I bogen, som JydskeVestkysten har læst, beskriver Carl Holst på baggrund af et tip fra en anonym person, at flere regionsrådspolitikere var meget optaget af rapporten.

Så hård er anklagen fra den tidligere regionsrådsformand i Region Syddanmark og tidligere forsvarsminister i en bog, der udkommer mandag. Her retter Carl Holst en skarp kritik mod en lang række personer både i sit eget parti og i Region Syddanmark. Carl Holst, der stopper i politik ved det kommende valg, kritiserer Stephanie Loses angivelige rolle i forbindelse med advokatfirmaet Kromann Reumerts undersøgelse af forhold omkring hans ledelsesperiode. Det førte til en rapport i november 2015, som blev lækket og indeholdt flere forkerte oplysninger. Både ansatte og politikere kunne udtale sig anonymt til rapporten. Mange udtalte sig angiveligt kritisk om Carl Holst, idet den endelige rapport tegnede et ganske negativt billede af Venstre-manden, som ifølge rapporten havde skabt en "frygtkultur" i regionen. En påstand, hovedpersonen selv har afvist.

Faktura

Advokatundersøgelsen blev iværksat, fordi Carl Holst blev mistænkt for at have anonymiseret en faktura for at dække over, at en række taler blev betalt af regionen, selvom de ikke havde noget med Holsts job som regionsrådsformand at gøre. I bogen hævder Carl Holst, at Kromann Reumert hurtigt måtte sande, at der intet var at komme efter i forhold til fakturaen, men at de i stedet gik på målrettet jagt efter andet snavs på ham.

- I slutningen af oktober ringede flere af de personer, som Kromann Reumert havde interviewet, til mig og fortalte, at samtalerne med firmaet havde været meget underlige. De havde næsten ikke handlet om selve hændelsesforløbet omkring anonymiseringen, som jo ellers var det oprindelige formål med undersøgelsen. I stedet havde advokatfirmaet spurgt til, om der var ting, jeg havde foretaget mig, som var kritisable, skriver Holst.

I den endelige rapport måtte Kromann Reumert rette en række faktuelle fejl. Blandt andet påstod advokatselskabet, at Carl Holst holdt 47 aviser på regionens regning. Det tal viste sig kun at være seks.

Sammen med sin advokat Karoly Németh klagede Carl Holst i en lang række punkter over Kromann Reumert til Advokatnævnet. Nævnet vurderede i 2017, at der ikke var noget at komme efter i de konkrete kritikpunkter, som vedrørte advokaternes metoder. Advokatnævnet forholdt sig ikke til, hvorvidt advokaternes konklusioner i rapporten var korrekte.

Kromann Reumert KR har ingen kommentarer til bogen, da den ifølge advokatselskabet ikke rummer nye kritikpunkter. Selskabet henviser til, at Advokatnævnet har afvist, at der var grundlag for kritik af advokaternes arbejde.