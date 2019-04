Københavns Byret har afsagt dom i sagen om 43-årige Zohreh Bagheri fra Marstrup ved Haderslev, der i 2015 fik afslag på sin ansøgning om permanent opholdstilladelse på grund af en fejl. Retten fastslog, at Zohreh Bagheri ikke får permanent opholdstilladelse med tilbagevirkende kraft. Hun risikerer nu at skulle forlade Danmark.

- Jeg fik et chok, selvom jeg forventede, at dommeren ville holde med myndighederne. Jeg er meget ked af det, og jeg har grædt og grædt, siger Zohreh Bagheri, der kom til Danmark fra Iran i 2007. Hendes mand og to døtre er danske statsborgere.

Jeg skal tænke over, hvad jeg skal gøre, og hvilke muligheder jeg har. Jeg har brugt meget tid på sagen, og den påvirker mig og familien meget. Det er hårdt, fysisk og psykisk. Nu håber jeg bare ikke, at andre skal igennem det samme.

Risikerer farvel til Danmark

Ifølge advokat Lasse Ladefoged var det Udlændingestyrelsen, der i 2015 lavede en fejl, da de overså, at Zohreh Bagheri faktisk levede op til beskæftigelseskravet for at få permanent opholdstilladelse. Udlændingestyrelsen mente omvendt, at fejlen blev begået af Zohreh Bagheri. De mente, at der manglede yderligere dokumentation for hendes arbejdsforhold.

Udlændingenævnet vurderede efterfølgende, at sagen skulle prøves igen. Men under nyt sagsbehandlingstidspunkt og dermed også under nye regler med strammere krav til permanent ophold i Danmark.

Det betød, at Zohreh Bagheri ikke længere kunne opfylde kravene.

Det mener hun heller ikke, at hun vil kunne i dag. Hun risikerer derfor nu at skulle forlade Danmark, når hendes midlertidige opholdstilladelse udløber i 2021. Også selvom hun allerede har bestået den danske indfødsretsprøve.

Zohreh Bagheri ved endnu ikke, om hun vil anke sagen. Hun modtog dommen på mail torsdag.

Mandag mødes hun med sin advokat for at drøfte mulighederne.