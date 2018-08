Byrådsmedlem frasiger sig billet til Obama-besøg

Mandag i sidste uge besluttede udvalget at nikke ja til, at kommunen støtter besøget med 750.000 kroner. Som en del af aftalen får kommunen 27 billetter. 11 går til økonomiudvalget, mens kommunaldirektøren også får en billet. De sidste 15 billetter skal fordeles til borgere.

Burde sige fra før

Men du stemte jo for, da sagen blev vendt på økonomiudvalgsmødet mandag i sidste uge?

- Ja, og der skulle jeg bare have sagt, at det arrangement bliver uden mig. Det er helt rigtigt. Det burde jeg have sagt der, siger Benny Dall.

Kommunen har endnu ikke besluttet, hvem der skal overtage hans billet. Den har tidligere i forløbet rådført sig med både en ekstern advokat samt Ankestyrelsen, som har vurderet, at kommunen har hjemmel i lovgivningen til at give 12 fribilletter til økonomiudvalget og kommunaldirektøren. Derfor kan det ikke komme på tale at give billetten til en anden politiker, forklarer borgmester Jørn Pedersen (V), som derfor konkluderer, at en studerende eller borger vil få glæde af den.

Kommunen har desuden vurderet, at medlemmerne ikke skal betale skat af billettens værdi, da de deltager som led i deres kommunale hverv og i kommunens interesse.