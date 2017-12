Butikker behøver ikke tage gaver retur på store byttedag

Julegaver: Rigtigt mange danskere vil i disse dage indfinde sig i en eller flere butikker for at bytte en skjorte, der ikke lige passede, eller et par handsker, der skulle have haft en anden farve.

Mange tager formentlig for givet, at butikkerne tager julegaver retur, men reglerne siger noget andet. Fysiske butikker er nemlig hverken forpligtet til at give penge tilbage eller til at bytte til en anden vare.

De fleste gør det imidlertid alligevel, fortæller Bo Dalsgaard, der er jurist og chefkonsulent hos Dansk Erhverv.

- Bytteservice indgår som konkurrenceparameter ligesom andre former for service. - Hvis man ikke tilbyder, at julegaven kan byttes, kan det jo være, at forbrugeren går et andet sted hen og handler, hvis man er lidt usikker på, hvordan gaven bliver modtaget, siger han.

De fleste butikker, der tilbyder returret på julegaveindkøb, vil typisk kræve en kvittering eller et byttemærke. Dansk Erhverv skønner, at der i år vil blive byttet gaver for sammenlagt 350 millioner kroner. Det svarer til fire procent af den samlede julehandel. For netbutikker er reglerne i øvrigt anderledes. Her er man i hele EU sikret 14 dages fortrydelsesret fra den dag, man har modtaget varen. Det kan få betydning for de julegaver, der er købt på black friday, som i år faldt 29. november. - Hvis gaven er blevet leveret 29. november, er fortrydelsesfristen altså udløbet inden juleaften - med mindre netbutikken tilbyder udvidet returret i forbindelse med julen, hvad mange gør, siger Bo Dalsgaard. Nogle butikskæder, der også sælger varer over nettet, tilbyder at tage varerne retur i en fysisk butik, men her skal man igen tjekke den enkelte kædes forretningsbetingelser. /ritzau/