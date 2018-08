Business Kolding sælger biletter til Obama-mødet til medlemmerne

Kolding. Selvom direktøren for Business Kolding, Morten Bjørn Hansen, tidligere overfor JydskeVestkysten har fortalt, at der ikke bliver sat billetter offentligt til salg til arrangementet med Barack Obama, så bliver det dog muligt for virksomheder der er medlem af foreningen Business Kolding at købe billetter.

Til den nette sum af 12.500 kroner plus moms pr stk. kan foreningens medlemmer købe op til to billetter til arrangementet. Hvis man er villig til at betale lidt ekstra, kan man købe VIP-billetter til 17.500 kroner stykket plus moms, der blandt andet giver mulighed at få taget billeder, hvor man to og to kan blive foreviget sammen med den tidligere amerikanske præsident.

Der er et begrænset antal billetter, som vil blive solgt efter først-til-mølle-princippet, når billetsalget åbnes onsdag den 29. august kl. 12. Inden da vil medlemmer af Business Kolding få tilsendt en kampagnekode via e-mail, som skal bruges ved billetbestilling.