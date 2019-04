25-årig mand fra Aarhus er dømt for at stå bag tyveri af værdigenstande fra omkring 200 elever på høj- og efterskoler i det meste af Jylland.

Manden fulgte samme mønster ved stort set alle tyverier: Imens eleverne var samlet til spisning, sneg han sig ind på deres værelser og stjal computere og andre værdigenstande. I alt er det gået ud over omkring 200 elever fordelt på knap 30 forskellige skoler.

Den 25-årige stjal i løbet af første halvår 2018 værdier for omkring halvanden million kroner fra efterskoler, højskoler og folkeskoler i det meste af Jylland - fra Hammel og Djursland i nord til Lunderskov i syd. Det er blandt andet gået ud over BGI Akademiet i Hornsyld, Grejsdalens Efterskole og Lunderskov Efterskole.

Horsens: Den 25-årige Tarik Dozgic fra Aarhus er mandag blevet idømt to år og ni måneders fængsel ved Retten i Horsens.

Han stjæler fra rigtig mange steder over en periode på lang tid. Der er tale om store værdier, og han har en fast aftager. For mig at se er det meget organiseret.

Den 25-årige aarhusianer er dømt for at stå bag tyveri fra omkring 200 elever på knap 30 skoler i det meste af Jylland.Det gælder bl.a.:

Her stjal den 25-årige bl.a. fra

Fast aftager

Dozgic har siddet varetægtsfængslet siden 27. juni 2018, efter politiet ransagede hans bopæl og fandt 39 gram kokain, 11.700 kroner i kontanter og to Rolex-ure til en værdi af mere end 100.000 kroner.

- Han var dog ikke i besiddelse af nogen af de stjålne computere. Han forklarede i retten, at de altid blev afsat umiddelbart efter tyverierne til en fast hæler, fortæller anklager Lone Petri Kristensen, der førte sagen for Sydøstjyllands Politi.

Hun betegner tyverierne som "ekstremt organiserede".

- Han stjæler fra rigtig mange steder over en periode på lang tid. Der er tale om store værdier, og han har en fast aftager. For mig at se er det meget organiseret, siger Lone Petri.

Den 25-årige har hele tiden nægtet, at han stod bag tyverierne. I grundlovsforhøret i juni nægtede han at udtale sig, og sagen var derfor planlagt til at skulle køre som en domsmandssag.

- Men for nogle uger siden fik jeg besked fra mandens forsvarer om, at han nu pludselig gerne ville erkende langt de fleste forhold, så sagen kunne komme ud af verden. Og derfor blev sagen kørt som en tilståelsessag med bare et enkelt retsmøde, fortæller Lone Petri Kristensen.