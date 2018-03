Britisk politi faldt tilfældigt over esbjergensisk terrorsag

Sagen kort

Den tiltalte er 24 år gammel og født i Finland af en somalisk far og finsk mor. Da han er 13, flytter han til England sammen med sin far.



I november 2013 tager han til Syrien, hvor han er de næste 20 måneder. Ifølge den tiltalte bruger han tiden med at undervise, mens Anklagemyndigheden mener, at han modtager våbentræning af Islamisk Stat og fungerer som imam for terrororganisationen.



I løbet af retssagen mod den tiltalte er det kommet frem, at den tiltalte i dagene op til han tog til Syrien, bad en bekendt tage med til Syrien og kæmpe.



Ifølge den tiltalte blev han efter cirka et år i Syrien fængslet af Islamisk Stat. Det sker, fordi han forsøgte at flygte. Han sidder fængslet i en måned, inden han bliver løsladt uden sanktioner.



Kort efter forsøger han igen, hvor det lykkedes at komme ud af landet.



I sommeren 2016 flytter han til Esbjerg, hvor han starter på universitetet. Her studerer han, indtil han i januar 2017 bliver anholdt.



Hvis den tiltalte bliver dømt skyldigt, risikerer han op til ti års fængsel og udvisning fra Danmark.