Brexit-krise truer: Landsdelens landbrug og firmaer er bekymrede

Landbruget og industrivirksomhederne frygter, at forhandlingerne mellem EU og Storbritannien ender med et "no deal". Det vil bremse eksporten til Storbritannien. Foto: Scanpix.

Forhandlingerne om briternes exit fra EU er gået i hårdknude, og derfor er det langt fra sikkert, at der lander en aftale til den planlagte i deadline i oktober. Det skaber bekymring hos især landbruget og industrien i Syd- og Sønderjylland. Landsorganisationerne er til gengæld knap så bekymrede.

EU: Syd- og sønderjyske virksomheder og landmænd har for tiden blikket rettet mere mod Bruxelles end normalt. Kaos er formentlig det ord, der i øjeblikket skitserer de nuværende forhandlinger om briternes udtræden af EU bedst. Og det truer nu med at sætte en stopper for en stor del af eksporten til Storbritannien. Forhandlingerne om en aftale, der skal sætte de overordnede rammer for fremtidens samarbejde med briterne, er gået i hårdknude, og findes der ikke en løsning inden midten af oktober, vil det også have alvorlige konsekvenser for Syd- og Sønderjylland. - Det er noget rod, og det er meget uoverskueligt, hvad der kommer ud af tingene. Det kan forhåbentlig falde på plads, så man må håbe på det bedste, men forberede sig på det værste, siger næstformand i Dansk Industri Sønderjylland Hans Olling. Han vurderer, at det meget vel kan betyde, at der i mindre grad må fyres medarbejdere på de syd- og sønderjyske arbejdspladser, der eksporterer mest til Storbritannien. Men han går endnu ikke og frygter en manglende aftale. - Vi er mere bange for de indirekte effekter. Det kan eksempelvis gå hen og ramme Tyskland, hvor vi har en stor del af vores eksport, siger han.

Brexit Brexit er betegnelsen for Storbritanniens afsked med EU.Et flertal på 51,9 procent af briterne besluttede ved en folkeafstemning 23. juni 2016, at Storbritannien skal træde ud af EU.



Efter planen forlader briterne EU 29. marts 2019. Inden da skal en aftale godkendes i Storbritannien, og derfor skal der være forhandlet en skilsmisseaftale på plads inden 18-19. oktober.



Der er blevet forhandlet en overgangsperiode i land, som varer til udgangen af 2020, hvor Storbritannien vil bevare goderne fra det indre marked. Det skal sikre en mere smidig overgang til det endelige britiske exit.



Aftalen om overgangsperioden vil falde til jorden, hvis der ikke lander en endelig skilsmisseaftale i oktober.



Parterne strides blandt andet om, hvordan og hvorvidt der kan undgås grænsekontrol mellem Irland og Nordirland.

Rammer også andre Når Storbritannien og EU ikke til enighed, vil det helt konkret betyde, at der blandt andet kommer told på danske varer til Storbritannien. Det gør varerne dyrere, men skaber også et stort kontrolapparat, hvor varer skal tjekkes grundigt, før de krydser grænsen. Og det skaber problemer for de virksomheder, der eksporterer til EU, og for landbruget, der årligt eksporterer for omkring 12 milliarder kroner årligt til Storbritannien. Der er ikke nogen, der ved, hvor forhandlingerne ender, eller hvilke konsekvenser det præcist vil få for landmændene og virksomhederne i kroner og ører, men formand for Sydvestjysk Landboforening, Niels Laursen, tror også, at det vil have store konsekvenser for alle, hvis det ender uden en aftale. - Afsætningsmæssigt vil vi blive ramt af det, siger formanden, der peger på, at det vil have effekter på andre end industrivirksomheder og landmænd. - Den øvrige befolkning bliver også ramt. Der er ikke noget landbrug, der ikke også har en tømrer, murer eller elektriker tilknyttet. Der er mange arbejdspladser, der relaterer sig til landbruget, siger Niels Laursen.

Alvorligt Hos interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer maner områdedirektør Jan Laustsen til ro. Han tror først og fremmest på, at der nok skal findes en løsning, og så er han overbevist om, at landmændene nok skal finde andre lande at sælge bacon og mælk til. - Lige nu er vi ikke bekymrede. Vi er meget konstruktive og tror på, at der findes en løsning, siger han. Sker det ikke, vil det dog kræve en stor omvæltning for danske fødevareproducenter. - Det vil selvfølgelig være alvorligt, for det er en af vores store samhandelspartnere. Så det vil kræve en stor omvæltning, og derfor er det også nødvendigt at kigge på alternative markeder, siger han.