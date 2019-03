Brandfolk kan farefrit træne risikable udrykninger

FLENSBORG: Når et udrykningskøretøj er undervejs med blå blink og hylende sirener, er risikoen for et uheld fem gange så stor som under normale omstændigheder. Det gælder også for Flensborg Brandværns medarbejderne, der dagligt kører med udrykning i brandbiler og ambulancer.

- Den slags ture kan man jo ikke øve i den almindelige trafik, forklarer Harald Ewers fra brandværnet.

Som stedfortrædende sikkerhedsansvarlig har han kæmpet for, at brandfolkene gennem en måned får mulighed for at træne i en simulator. Så siden begyndelse af marts har dette udstyr stået i undervisningslokalet på brandstationen.

Brandfolkene og ambulancechaufførerne kan dermed træne udrykningskørsel under varierende, ydre omstændigheder. Uden fysisk risiko bliver de udsat for diverse udfordringer som tåge, regn, sne eller torden. Også legende børn og vildt på vejbanen kan indgå i scenarierne.

Ikke kun de professionelle brandfolk og ambulanceførere kan deltage. De frivillige brandværn får ligeledes tilbuddet om at øve sig i simulatoren.