WANDERUP: Flere lokale brandværn blev torsdag ved 13-tiden kaldt til brand i Wanderup syd for Flensborg.

Selv med slukket GPS-udstyr havde brandfolkene ikke svært ved at finde frem til brandstedet. Fra en gårdsplads stod der tyk, sort røg ud over ejendommen og den øvrige by.

Røgen og høje flammer kom fra et større antal bildæk, der var brudt i brand.

Røgen kunne ses i mange kilometers omkreds, og der måtte flere hold røgdykkere i aktion for at komme ilden til livs. Slukningsindsatsen foregik både med vand og skum. Det tog en time at få fuld kontrol med situationen, og efterslukningen stod på det meste af eftermiddagen.

Det lykkedes for brandfolkene at forhindre, at ilden bredte sig til en nærliggende stald, og selv om branden var voldsom, kom hverken mennesker eller dyr til skade, meddeler myndighederne.

Politiet har ikke noget umiddelbart bud på en brandårsag, der nu skal efterforsket.