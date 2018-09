Bosniere kan se frem til sommeråbning af flyrute

Bosniere frygter, at ruten ruten mellem Billund og bosniske Tuzla er lukket. Wizz Air, der flyver ruten, lover dog, at den åbner igen til foråret.

Der er gode nyheder på vej til de indtil videre knap 2000 personer, som har skrevet under på en underskriftsindsamling for at bevare ruten mellem Billund og bosniske Tuzla.

Siden efteråret 2016 har Wizz Air fløjet til Tuzla. Ifølge hjemmesiden change.org skal ruten lukke i november i år. Wizz Air oplyser dog til JydskeVestkysten, at der kun er tale om en vinterlukning.

Administratoren af siden change.org, kaldet Putnik Billund, skriver:

- Det kan slet ikke beskrives, hvor vigtigt det er for os over 14.000 bosniere i Jylland (og alle vores danske venner, som vi ønsker skal besøge vores smukke land) at have en god rute til Bosnien fra Billund, og derfor - lad os sammen få samlet så mange underskrifter som muligt, som vi vil sørge for at få overbragt til både Billund Lufthavn og WizzAir. Vi vil med denne indsamling også gerne fortælle, at selvom taksten og priserne skulle blive sat op, er vi stadigvæk meget interesserede i at flyve med ruten.

Andras Rado, kommunikationschef oplyser til avisen, at Wizz Air konstant forsøger at flyve på ruter, hvor der er allerstørst efterspørgsel for at tilbyde de laveste priser.

- Eftersom flyvebranchen er præget af passagernes efterspørgsel og rejsesæsonerne, vil ruten Billund-Tuzla blive suspenderet i vinterperioden. Den vil dog åbne til sommerperioden igen, siger Andras Rado.