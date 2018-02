Borgmestre er splittede om hårdere straffe til ghettoernes kriminelle

I weekenden løftede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lidt af sløret for, hvad regeringens kommende ghettoudspil kommer til at indeholde. Et af forslagene lyder, at det skal være muligt at straffe kriminalitet dobbelt så hårdt i udvalgte bydele. En idé, som splitter borgmestrene i de syd- og sønderjyske kommuner.

Ghettoudspil: I fremtiden skal det være muligt at straffe kriminalitet såsom hærværk, tyveri og salg af stoffer begået i udvalgte bydele dobbelt så hårdt, som i dag. Sådan lyder en del af forslaget i regeringens kommende ghettoudspil, som forventes at blive offentliggjort i sin helhed på torsdag.

Forslaget møder kritik fra statsministerens partifælle, Jørn Pedersen (V), borgmester i Kolding Kommune, hvor områderne Skovparken og Munkebo er at finde på ghettolisten.

- Vi kan se, at kriminaliteten har været faldende i vores områder, så det er ikke et parameter, som vi opfylder set i forhold til ghettolisten. Vi skal passe på med, at vi ikke laver et udspil, hvor vi tvangsbeslutter nogle ting i områder, som måske slet ikke har de udfordringer, siger Jørn Pedersen.

Han er ikke den eneste borgmester med et ghettoområde i kommunen, der er imod ghettoudspillet, der skal gøre op med parallelsamfund.

- At man på den måde udpeger folk, der skal straffes hårdere end andre for samme forbrydelse, mener jeg, er på kanten med Grundloven. Jeg anerkender, at der skal gøres en indsats mod kriminaliteten, men vi skal holde fast i de danske principper, og det her går over grænsen for, hvad der er dansk. Vi er alle lige for loven, siger Erik Lauritzen (S), der er borgmester i Sønderborg Kommune.

Han mener i stedet, at der skal bruges ressourcer på at få fat i de få uromagere i stedet for at diskutere strafudmålingen.

- Jeg tror ikke på, at det er strafudmålingen, der afholder kriminelle i at begå forbrydelser.