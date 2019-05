Både den socialdemokratiske borgmester Erik Lauritzen fra Sønderborg og Haderslevs H.P. Geil (V) mener, at det er gavnligt for hele Danmark, hvis landets to store partier forener sig i regering. Men det er urealistisk, lyder det.

- Det er en foranderlig verden, vi lever i. Folk og erhvervslivet skal kunne regne med de ting, der bliver vedtaget, og man er nødt til at lave langsigtede planer for kommunernes råderum og ikke bare ét-årige budgetter, siger han.

Det mener både Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen (S), og borgmesterkollegaen i Haderslev, H.P Geil (V), efter at Lars Løkke Rasmussen i en ny bog har åbnet op for en SV-regering.

For store forskelle

Selvom det ifølge borgmestrene er fornuftigt af danne en SV-regering, tror de ikke på, at det kan lade sig gøre i praksis.

Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen har flere gange kategorisk afvist det som en mulighed. Eksempelvis sagde hun under et JV-direkte arrangement tirsdag eftermiddag i Esbjerg, at de politiske uenigheder mellem Venstre og Socialdemokratiet er alt for store. Det er Erik Lauritzen enig i.

- Det er først og fremmest klima og miljø. Der er blevet snakket rigtig meget i den nuværende regering, men når det kommer til stykket, vil den ikke gennemføre de ting, der skal til. Der gælder også skatte- og velfærdspolitik. Her i valgkampen siger man noget, man ikke har kunnet genkende i årene, der er gået, siger han med henvisning til, at Lars Løkke Rasmussen har meldt ud, at han vil sætte 69 milliarder kroner af til velfærd.

Ifølge en optælling, Politiken har lavet, har Venstre og Socialdemokratiet stemt det samme 740 tilfælde ud af i de seneste 824 afstemninger i denne valgperiode. Men heller ikke på den baggrund tror han, at et regeringssamarbejde er realistisk.

- Det er rigtigt, at S har stemt for rigtig mange af den siddende regerings forslag. I S søger vi altid indflydelse og vil gerne være med til at vedtage løsninger, men det betyder ikke, at vi er jublende glade for alt, vi har stemt for. I en situation som nu, hvor det kan lykkes at få et skifte, er vi et helt andet sted end V, siger Erik Lauritzen, der først tror, at de to partier kan nærme sig hinanden om fire eller otte år.

- Det vil tage noget tid, men på sigt ville det være godt, siger han.

H.P. Geil tror ikke, at hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen er parat til at give afkald på statsministerposten.