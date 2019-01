Borgmestre bekymrede for økonomien i ny sundhedsreform: Risikerer at udhule folkeskolen

Borgmester i Aabenraa, Thomas Andresen (V), er frygter, at det vil gå ud over eksempelvis folkeskolen og pasningstilbuddene, hvis der ikke følger nok penge med sundhedsopgaven. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Flere borgmestre i Syd- og Sønderjylland er bekymrede for, om pengene rækker, når kommunerne som følge af regeringens sundhedsreform skal overtage en stor del af ansvaret for borgernes sundhed. Følger der ikke penge med opgaven, risikerer det at g

Finansiering: En række borgmestre i Syd- og Sønderjylland hilser regeringens sundhedsreform velkommen. Det er positivt, at sundhedsvæsnet nu rykker tættere på borgerne, idet kommunerne overtager en stor del af ansvaret fra regionerne, lyder det fra flere sider. Men borgmestrene er bekymrede for, om der nu også følger nok penge med opgaven. - Det er fuldstændig indlysende, at vi er nødt til at sikre, at det er finansieret fra den dag, det starter op. Der bliver flere ældre, flere med KOL og så videre, så udgiftspresset vil stige, siger borgmester i Kolding Kommune, Jørn Pedersen (V), der også er bekymret for, om alle kommuner kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Også i Aabenraa Kommune mærker borgmester Thomas Andresen (V), at ændrede sygdomsmønstre og alderssammensætning allerede nu presser økonomien. Han frygter, at sundhedsopgaven vil dræne øvrige områder. - Vi har tilført 40 millioner kroner ekstra til ældreområdet bare i min borgmesterperiode. Det er umuligt, at vi ud fra de nuværende budgetter skal påtage os flere opgaver. Hvis der ikke følger penge med, udhuler vi de øvrige opgaver som eksempelvis folkeskoleområdet, siger han.

Ny milliardfond Regeringen lægger i sin reform op til, at der gennem en såkaldt nærhedsfond skal sættes seks milliarder kroner af til kommuner og almen praksis fra 2020-2025. Pengene skal blandt andet sikre tilstrækkeligt med kvalificeret sundhedspersonale i kommunerne, så det bliver muligt at leve op til de nye krav. Også de eksisterende sundheds- og lægehuse vil få en pose penge, idet regeringen afsætter 200 millioner til etablering og modernisering af disse. Regeringen mener desuden, at den nye organisering af sundhedsvæsnet - herunder nedlæggelsen af regionerne - reducerer udgifterne til administration og frigør penge til reelle sundhedsopgaver. Borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen (V), understreger, at han vil holde regeringen op på finansieringen. - Der findes utallige eksempler på, at finansieringen ser godt ud på et regneark, men at den ikke kan følge med i praksis. Det gør mig oprigtig bekymret, siger han.