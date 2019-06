Borgmestre afviser behov for mere lokalpoliti

Flere sønderjyske borgmestre mener ikke, at der er brug for døgnbemandede kommunale politistationer, som Dansk Folkeparti ellers har foreslået. De er tværtimod godt tilfredse med politiets indsats, som den er i dag.

Politi: Der skal være mindst en døgnbemandet politistation i samtlige af landets 98 kommuner, hvis det står til Dansk Folkeparti. Det skal ifølge partiet sikre, at politiet bliver mere synligt og skaber tryghed for borgerne. En rundringning til en række af landsdelens borgmestre viser dog, at de alle er godt tilfredse med politiets synlighed og indsats, som den er i dag.

- Det vil selvfølgelig altid attraktivt med politi tæt på i forhold til tryghed, men jeg oplever i den grad, at politiet er nærværende og meget synlige i byen, som tingene er nu. Politiet er, hvor de skal være, når der er brug for dem. Og det gælder også i weekenden, siger Erik Buhl (V), der er borgmester i Varde Kommune.

I Tønder Kommune kan borgmester Henrik Frandsen (V) også godt se det attraktive i en døgnbemandet politistation, men han finder scenariet urealistisk.

- Det ville være fint, hvis vi fik en døgnbemandet politistation. Men i den realistiske verden, så tror jeg, at politiet er bedst til at vurdere, hvordan deres ressourcer skal bruges. For vi ved godt, at de ikke har uanede ressourcer. De er virkelig hængt op for tiden med både grænsekontrol og terrortrusler og så videre. Hvis man også pålægger dem at skulle være på et fast kontor i Tønder, så tror jeg, der er fare for overbelastning, siger han.

I Syd og Sønderjylland er politistationen i Esbjerg og udlændingekontrolafdelingen i Padborg de eneste, der er døgnbemandede, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.