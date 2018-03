Borgmester reagerer: Det er en god ide med 70 km hegn

Aabenraas borgmester, Thomas Andresen (V), synes, det er en udmærket idé med et hegn, der strækker sig 70 kilometer over den dansk-tyske grænse.

- I forhold til at sikre det meget høje niveau af fødevaresikkerhed så synes jeg, det er et godt tiltag. Jeg har ikke mulighed for at vurdere det faglige og økonomiske i det her, men hvis man fra statens side ønsker at etablere et hegn, så har man taget en afvejning, og det bakker jeg op om, siger borgmesteren.

- Landbruget udgør så vigtigt et erhverv i Aabenraa Kommune, og hvis man pludselig stiller spørgsmålstegn ved fødevaresikkerheden, så er det en god ide med et hegn, uddyber han.

JydskeVestkysten følger sagen med reaktioner og flere oplysninger i løbet af dagen.