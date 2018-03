Borgmester i Faaborg-Midtfyn: Bro-rapport viser, at ideerne ikke er luftkasteller

Hans Stavnsager (S), borgmester i Faaborg Midtfyn, tror på, at Als-Fyn-broen kommer en dag. En ny rapport giver ham håb om, at der kan vindes politisk opbakning.

Hvorfor er der overhovedet brug for den her forbindelse?

- At få knyttet Sønderjylland og Sydvestfyn betyder rigtig meget for lokal og regional erhvervsudvikling. Det vil også betyde, at Syddansk Universitet kan få endnu mere naturligt opland i det sønderjyske. Odense Universitetshospital det samme i øvrigt. Og det nationale perspektiv: At få taget toppen af trafiktrængslen, vi ser på Vestfyn og i Sønderjylland.

Den koster 18,5 milliarder - hvor skal alle de penge komme fra?

- Der er ingen tvivl om, at der er brug for Folketinget til noget af finansieringen. En anden stor del skal komme fra private investorer, håber vi.

Har I lovning fra virksomheder?

- Nej, vi er slet ikke der, hvor vi forhandler konkret med virksomheder. Men bare det, at Jørgen Mads Clausen fra Danfoss er formand for komiteen, viser noget om opbakningen fra de store virksomheder i regionen.

I får ingen statslig finansiering uden politisk opbakning - hvor skal den komme fra?

- Nu håber vi at kunne bruge den her analyse som løftestang blandt fynske og sønderjyske kommuner. De fleste er jo enige i behovet for en tredje Lillebælts-forbindelse, så vi kan forhåbentlig slå os sammen om at lave flere analyser af, hvor forbindelsen giver bedst mening. Når vi så har ét resultat, så er det, vi i fællesskab skal overbevise vores kolleger på Christiansborg.

Alt i alt - hvor realistisk er broen?

- Her og nu er den ikke, men med rapporten nærmer vi os. Den viser, at det ikke bare er et luftkastel, de ideer og fornemmelser, vi har haft. Personligt tror jeg på, at den kommer på et tidspunkt.