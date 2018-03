Borgmester erkender: Vi håndterede ikke børnesagerne godt nok

Mandag forsøgte advokat Helle Hald at overbevise dommerne i Højesteret om, at to sexmisbrugte piger skal have erstatning af Esbjerg Kommune. Borgmester siger, at kommunen har taget ved lære af sagen.

Retssag: Mandag var første og eneste dag i retssagen med de to seksuelt krænkede piger, der har sagsøgt Esbjerg Kommune for offentlig omsorgssvigt. I Højesteret fremlagde pigernes beskikkede advokat, Helle Hald, og Esbjerg Kommunes advokat, Vibeke Beck Westergaard, hovedpunkterne i sagen og overleverede et større papir-materiale til dommerne.

Sagen blev ført i Højesteret, efter pigerne tabte erstatningssagen mod Esbjerg Kommune sidste år i Vestre Landsret. Sagen regnes for at være principiel og kan få betydning for fremtidens domme i lignende sager, hvor kommuner ifølge anklagen ikke har gjort nok for at forhindre volds- og sexovergreb mod børn.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) følger med i retssagen. Han erkender, at sagsbehandlingen på børneområdet i Esbjerg Kommune har været for dårlig. Men det hører fortiden til, vurderer han.

- Der er ingen tvivl om, at Esbjerg Kommune ikke har håndteret sagsbehandlingen så godt dengang, som man kunne forvente. Vi har også tidligere lagt os fladt ned og sagt, at der var ting, der tog for lang tid. Der var en anden tilgang til at håndtere børnesagerne dengang, vi har lavet gennemgribende ændringer siden, siger Jesper Frost Rasmussen.