Borgmester: Ny havvindmøllepark skal ligge i Sydjylland

Et af elementerne i regeringens kommende energiudspil er en ny havvindmøllepark. Bliver parken en realitet, vil den blive dobbelt så stor som den nuværende rekordholder, og den skal meget gerne ligge i Esbjerg, hvis det står til borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Esbjerg: På torsdag ventes regeringen at præsentere det kommende energiudspil, men allerede mandag blev sløret for et af elementerne løftet - nemlig endnu en ny havvindmøllepark, der skal levere strøm til omkring 800.000 danske husstande. Netop det budskab skaber glæde på rådhuset i Esbjerg, hvor borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) melder byen ind i kampen om den nye park.

- Jeg er glad for, at regeringen melder en ny havvindmøllepark ud, men jeg mangler bare lige det næste i sætningen om, at den selvfølgelig skal ligge ved Horns Rev, siger Jesper Frost Rasmussen i en pressemeddelelse til Dansk Fjernvarme:

- Det vil også give mening med de mange datacentre, som også lægges i Sydjylland, og som skal bruge el, siger borgmesteren.