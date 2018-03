Borgere skal have mere indflydelse i regionen

Regionsrådet vil have flere forslag fra syddanskerne. Blandt mulighederne er en idébank og et tiltag, hvor borgere med et vis antal underskrifter vil kunne få en sag på dagsordenen.

Tanken bag er, at alle forslag bliver vurderet eller besvaret inden for en rimelig tidsfrist. Ifølge SF's forslag vil der både være ideer, der relativt simpelt vil kunne gennemføres uden lang behandling, mens andre ikke vil være i overensstemmelse med regionens politik, og som må afvises.

Med en idébank vil borgerne få bedre mulighed for at påvirke de politiske beslutninger samtidig med, at politikerne får flere konkrete idéer fra borgerne, mener SF.

Sag: En idébank, hvor borgere kan komme med idéer til politiske forslag, eller muligheden for, at en gruppe borgere med et vis antal underskrifter kan få en sag på dagsordenen.

Tungt system

SF ønsker, at forslaget sættes i gang hurtigst muligt og i første omgang gennemføres som et et-årigt forsøg, og at der hvert kvartal rapporteres til regionsrådet om idébankens status.

Fra de konservative lød ønsket om, at borgere, som samler eksempelvis 5000 underskrifter, kan få et punkt på dagsordenen i regionsrådet, hvor der er åbenhed, så offentligheden kan følge med.

Morten Weiss-Pedersen (K) mener, at det kan være en god mulighed for, at borgere i et lokalområde kan få en sag ud i et større forum.

- Men der er ingen garanti for, at forslaget bliver til noget, siger han.

Dansk Folkepartis leder, Thies Mathiasen, vil gerne se nærmere på muligheden for at lade borgere komme med forslag via forskellige kanaler.

Thies Mathiasen tilføjede dog, at politikerne allerede bringer mange henvendelser videre fra borgerne.

Socialdemokratiets Bente Gertz understregede, at man "ikke kan få borgerinddragelse nok".

Hun henviste til, at hun ved et åbent hus-arrangement fik mange input fra borgere, men at systemet efterfølgende var meget tungt, når borgerne skulle have svar. Bente Gertz understregede på regionsrådsmødet behovet for, at der bliver fulgt op på alle henvendelser.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) påpegede, at regionsrådsmedlemmerne bør påtage sig ansvaret for at komme i dialog med borgerne direkte.

- Vi skal ikke deponere al borgerinddragelse hos organisationen Region Syddanmark. Vi skal ud og høre om patienthistorier og borgernes oplevelser, sagde hun.