Boligsøgende sønderjyder vil have dobbeltgarage og havudsigt

I Tønder vil man gerne have dobbeltgarage. I Billund et værksted og i Vejen en bolig til udlejning.

I hvert fald ifølge boliga.dk, der har undersøgt, hvilke ord, der søges på, når folk leder efter en bolig. Og syd- og sønderjyderne skiller sig klart ud fra resten af danskerne.

"Dobbeltgarage" er et søgeord, der kun optræder i Tønder, mens udlejning kun optræder i Vejen og "Skole" kun i Aabenraa. Søger man derimod i storbyerne, er det "altan" og "elevator", der er populært.

- Man kan sige, at man i storbyerne søger efter drømmene, det bekvemmelige, mens syd- og sønderjyderne er mere pragmatiske. De er mere rationelle og fornuftige i det, de søger, men til gengæld vil de rigtig gerne have udsigt, siger Anne Fenshøj fra Boliga Gruppen.

Mindre overraskende er det, at der søges på "Lalandia" i Billund og "pool" i sommerhuskommunen Varde. Til gengæld er det mest overraskende, at der søges på "værksted" i Aarhus.

- Vi kan se, at tendensen er, at der søges på plads. Folk vil have plads til deres hobby; have, altan, værksted. Og at man ikke søger på det i det sydlige Jylland kan tolkes som om, det forventes at være der, siger Anne Fenshøj.

De mest søgte ord i de syd- og sønderjyske kommuner er: Esbjerg: Havudsigt og altan, Billund: Lalandia og pool, Aabenraa: Udsigt og skole, Haderslev: Havudsigt og byhus, Kolding: Udsigt og altan, Sønderborg: Havudsigt og Vemmingbund, Tønder: Stråtag og dobbeltgarage, Varde: Udsigt og pool, Vejen: Udlejning og Askov.

På landsplan er de mest søge ord altan, havudsigt og elevator.