Boligopsving har ramt Syd- og Sønderjylland

Den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris for villaer og rækkehuse er steget i flere af Syd- og Sønderjyllands kommuner. Det viser en opgørelse foretaget af Boliga.dk, der har sammenlignet priserne i landsdelen fra 2017 med priserne fra 2018.

Huspriser: Flere af de Syd- og Sønderjyske kommuner er blevet ramt af et boligopsving, viser en opgørelse over den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris for villaer og rækkehuse foretaget af Boliga.dk. Landsdelens helt store topscorere er Tønder Kommune og Aabenraa Kommunerne, hvor priserne er steget med henholdsvis ti og ni procent fra 2017 til 2018. - Jeg ser det her som et tegn på, at opsvinget på boligmarkedet er nået ud i de mindre byer nu. Det opsving, som har været i de største byer de senere år har toppet nu, og så har det spredt sig i ringe rundt omkring de store byer, men også til de lidt mindre byer til det, man kalder for yderkommuner, siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom ved Nykredit. Grunden til, at stigningen rammer netop nu, tror hun, hænger sammen med, at der er høj beskæftigelse og lav rente i Danmark for tiden. - Det er den slags positive ting, der er med til at skubbe gang i boligmarkedet. Når folk har råd til at købe huse, så falder udbuddet, og det får priserne til at stige, siger hun.

Oversigt over den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris i kommunerne Gennemsnitlig salgskvadratmeterpris for villaer og rækkehuse i landsdelens kommuner:Tønder: 5.405 kroner.



Aabenraa: 7.935 kroner.



Haderslev: 8.351 kroner.



Varde: 8.135 kroner.



Vejen: 7.661 kroner.



Sønderborg: 8.709 kroner.



Esbjerg: 12.549 kroner.



Billund: 3.176 kroner.



Kilde: Boliga.dk

Et positivt tegn Selvom det er et positivt tegn, at huspriserne er steget i flere af kommunerne, så gør Mira Lie Nielsen opmærksom på, at man ikke skal tolke alt for kraftigt på det. - En del af stigningen kan skyldes, at der i år er solgt nogle boliger med dyrere kvadratmeterpriser end sidste år. Det betyder ikke, at alle i eksempelvis Tønder Kommune kan lægge ti procent oven i husprisen i forhold til sidste år. Det kan skævvride en lille smule, når man laver nedslag, men under alle omstændigheder, er det et godt tegn, at priserne er steget, siger hun.

I Esbjerg falder priserne Modsat Tønder og Aabenraa, så er kvadratmeterprisen faldet med tre procent i Esbjerg fra 2017 til 2018. - Kigger man på landets største byer, så puster de lidt ud lige nu. Der bliver stadig handlet, men det er ikke stigning på stigning som tidligere, siger Mira Lie Nielsen. Hun forudsiger dog, at priserne vil fortsætte med at stige i den kommende tid. - Så længe der er lønstigninger og lav rente, så tror jeg, at udviklingen fortsætter og priserne bliver ved med at stige. Kigger man udenfor de store byer, så er huspriserne stadig meget lave i forhold til, hvor godt det går for økonomien i Danmark. Der er mange steder, hvor huspriserne ikke for alvor er steget endnu, eksempelvis i Tønder, hvor man stadig kan få et fint hus som ung familie til billige penge, siger Mira Lie Nielsen.