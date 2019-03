Boligejer: Aftale om Hærvejsmotorvejen giver mig dødsstødet

Med en ny stor infrastrukturaftale er Dansk Folkeparti og regeringen blevet enige om at bygge første halvdel af en ny midtjysk motorvej. Marius Frandsens hus ligger tæt på en af de mulige linjeføringer, og med aftalen frygter han en dyster fremtid med stor gæld og et usælgeligt hus.

Hærvejsmotorvejen: - Det er dødsstødet for mig.

Så klar er meldingen fra boligejer Marius Frandsen, efter at regeringen og Dansk Folkeparti onsdag fremlagde en stor trafikaftale, der lægger op til nye infrastrukturprojekter, vedligehold og forbedringer for over 100 milliarder kroner samlet set.

Et centralt element i aftalen er en ny midtjysk motorvej - den såkaldte Hærvejsmotorvej. Regeringen og Dansk Folkeparti er således klar til tage første spadestik til motorvejen i 2023. Den endelige linjeføring ligger dog stadig ikke fast. Det besluttes først, når Vejdirektoratet har afsluttet sin VVM-undersøgelse, der forventes at ligge klar til sommer.

Marius Frandsens ejendom i Kolstrup nær Christiansfeld ligger tæt på en af de linjeføringer, som Vejdirektoratet lige nu undersøger. Avisen Danmark beskrev søndag, at det på grund af en stor gæld er afgørende for ham at få solgt huset, men at det skræmmer køberne væk, at motorvejen i værste fald kan komme til at ligge under 100 meter fra huset. Dagens aftale tager derfor hårdt på ham.

- Alle kommer til at falde fra nu, hvor man ved, den kommer. Jeg har selv prøvet at holde 500 meter fra E45, og man kan tydeligt høre den. Det bliver ulideligt at være i haven, siger han.