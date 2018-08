Børn råber op: Gid mor og far ville lege noget mere

I en undersøgelse, som Lego-koncernen har lavet blandt børn og forældre i ni lande, giver 81 procent af børnene udtryk for, at de ville ønske, at deres forældre ville lege mere med dem.

Leg: Tøjvask, madpakker, indkøb, aftensmad. Og én gang til igen i morgen.

Du kender det garanteret alt for godt, at den ene dag sluger den anden og drukner i praktiske gøremål. I en ny undersøgelse, som den syddanske legetøjsgigant Lego har lavet blandt 13.000 forældre og børn i ni lande, indrømmer over en tredjedel af forældrene, at de har svært ved at prioritere tid til leg på grund af et hektisk dagsprogram.

Noget tyder på, at det smitter af på børnene. I samme undersøgelse siger 17 procent svarende til én ud af fem børn, at de har for travlt til at lege, mens 81 procent svarende til fire ud af fem børn ville ønske, at deres forældre ville lege mere med dem.

Helle Rosdahl Lund, direktør for Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv, genkender billedet.

- Overalt på legepladser sidder forældre og kigger ned i mobiltelefonen, mens børnene leger, siger hun.