- Det er muligt at snyde om natten, men hvis folk begynder på det, så går der naturligvis ikke lang tid, før vi stopper med det her. Men indtil videre, så har vi ikke oplevet snyd, og kunderne er vildt glade for de nye muligheder, som vores system har givet, så vi tror, at folk vil respektere den tillid, som vi giver dem, siger Marie Grabenfelt, der ejer blomsterbutikken.

For butikken afhænger det nye system af, at kunderne ikke misbruger servicen. Selvom der er installeret videoovervågning i butikkens baglokale, og man skal sende en sms fra en mobiltelefon, så er det stadig muligt at snyde butikken.

Teknologi: Blomsterforretningen Fleurie i Kolding har via ny teknologi udviklet en metode, der gør, at butikken kan holde døgnåbent. Kunden sender en sms til 1272 med teksten blomst. Kort efter går døren til butikkens baglokale op, og man kan gå ind og købe sine blomster og betale via mobilepay. Dermed undgår butikken at have personaleudgifter på de skæve tidspunkter.

- Vi sætter mange forskellige blomster ind i baglokalet, før vi går hjem, så der er et stort sortiment at vælge imellem for kunderne, der kommer uden for den normale arbejdstid. Sortimentet er dog ikke lige så stort som i den rigtige butik. Døgnbutikken er en udvidet og forbedret automat, siger hun.

I stedet for at hente blomster lørdag formiddag, hvor butikken er bemandet, har de nye åbningstider gjort, at mange henter deres blomster om aftenen, før de skal til arrangementer.

Anderledes end konkurrenterne

Hos Dansk Erhverv mener man, at den slags teknologiske tiltag er med til at differentiere enkelte forretninger fra konkurrenterne.

- Flere blomsterhandlere er pressede af supermarkeder, som er begyndt at sælge blomster. På den her måde differentierer blomsterhandleren sig ved at have døgnåbent fra de andre konkurrenter og især supermarkeder. Ud over at de har et stort sortiment, er de også de første til at have døgnåbent. Det gør, at de har bedre muligheder for at klare sig godt, siger Lone Rasmussen, der er markedschef hos Dansk Erhverv.

Ud over at det har givet mulighed for, at kunderne kan handle døgnet rundt, så har det også været med til at skabe blikfang hos kunderne, som har fået øjnene op for butikken.

- Der er mange kunder, som har bidt mærke i vores skilt, hvor der står, at vi har døgnåbent. Det er virkelig noget, der har fanget folks opmærksomhed, siger Marie Grabenfelt.

Selvom det nye koncept kræver en vis brug af teknologi, så er det ikke kun de unge, som benytter sig af servicen.

- Der er cirka lige mange unge og gamle, som kommer og handler blomster udenfor den bemandede arbejdstid.

Det er ikke kun kunderne, der har fået rettet deres øjene mod blomsterbutikken. Det har konkurrenterne også.

- Der er mange blomsterhandlere, som er kommet forbi for at se på, hvordan vi gør for at holde døgnåbent. Der er blandt andet kommet en forbi helt fra Nørre Sundby ved Aalborg, siger Marie Grabenfelt.