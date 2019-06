Henrik Dahl, Liberal Alliance)

Det skal forblive en mulighed at kunne vælge friskole for sine børn, hvis man ønsker det, mener Henrik Dahl, der håber på genvalg til Folketinget.

Han nævner gymnasiereformen som et af de fingeraftryk, han er glad for at have været med til at sætte i den nu forgangne periode. Særligt fordi, han mener, at gymnasiet nu i højere grad er et springbræt til de videregående uddannelser.

Du kan læse mere om Henrik Dahl her.