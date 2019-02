Her ses Pernille Kragh Christensen i forgrunden med en sandsæk. Hun og kollegaen Signe Aaen Madsen, tv, arbejdede som morterskytter under deres udsendelse i Afghanistan. Men det blev med en høj pris. De blev begge efter hjemkomsten syge af PTSD, og ingen af dem lykkedes med at få deres sygdom anerkendt som en arbejdsskade. Privatfoto