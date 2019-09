Blev erklæret død ved en fejl: Region glemte at udbetale 445 kroner

For langt de fleste tager det ikke mere end 30 sekunder at overføre et par hundrede kroner til sin ven eller nabo.

Men for Region Syddanmark har det taget mere end to måneder at overføre de 445 kroner, som Kirsten Kristensen fra Varde havde fået tildelt, efter hun sidste år fejlagtigt blev erklæret død efter en indlæggelse for lungebetændelse på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Det skriver DR Syd.

- Jeg føler mig rigtig underprioriteret i systemet. Det er en lidt grotesk sag for at sige det lige ud, siger Kirsten Kristensen til DR Syd.

Da nu 70-årige Kirsten Kristensen sidste år kom hjem fra hospitalet efter sin udskrivelse, lå der flere breve i hendes postkasse, hvor hun til sin store overraskelse kunne læse, at hun var død - i hvert fald digitalt.

Den digitale død startede efterfølgende en tidskrævende og omstændig 'genoplivning' af sig selv hos både forsikringsselskab, bank, pension, ATP og skat. Desuden skulle hun bestille nyt NemID, pas og kørekort.

Derfor søgte Kirsten Kristensen en erstatning på 70.000 kroner, men Region Syddanmark ville kun dække de 445 kroner, som hun havde haft i udgifter i forbindelse med anskaffelsen af et nyt kørekort og sygesikringsbevis.