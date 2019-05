Blåvand-borgere får grønt lys til at hjælpe ved ulykker

Godkendt: En gruppe frivillige førstehjælpere i Blåvand-området har fået grønt lys til blandt andet at hjælpe til, når der sker alvorlig sygdom eller ulykker i lokalområdet. Region Syddanmarks præhospitale udvalg har besluttet at bevilge 40.000 kroner årligt til en gruppe af seks frivillige borgere, som allerede rykker ud, når der sker hjertestop i deres lokalområde.

JydskeVestkysten skrev i lørdagsavisen, at seks frivillige, der lige nu rykker ud ved hjertestop gennem projektet Danmark Redder Liv, havde bedt regionen om lov til at danne en akuthjælpergruppe, der kan hjælpe ved alvorlige sygdom og ulykker. Tal fra Region Syddanmark viser, at hver fjerde ambulance med udrykning, som rykker ud ved akut og livstruende sygdom eller tilskadekomster, er mere end 15 minutter om at nå til Blåvand.

De 40.000 kroner, som regionen nu vil bevilge, går blandt andet til udstyr og uddannelse. Forventningen er, at man kan samle et korps af akuthjælpere på cirka 15 personer.

- Jeg bliver simpelthen så glad, når der er mennesker, der ønsker at tage et medansvar i deres lokalområde. Når vi har en gruppe mennesker, der er så dedikerede førstehjælpere som dem i Blåvand, så giver det også god mening, at vi hjælper dem til at varetage de frivillige opgaver, som både vi og de mener, at de kan håndtere, siger formand for regionens præhospitale udvalg, Mads Skau (V) i en pressemeddelelse.