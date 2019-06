Blå og rød sejr efter det gule kollaps

Det gule kollaps.

Det vil i historiebøgerne måske blive overskriften på det valg i Syd- og Sønderjylland, hvor omkring halvdelen af de 28.4 procent af vælgerne fra 2015-valget flygtede fra Kristian Thulesen Dahl & Co.

Det store vælgerskred betød, at Dansk Folkeparti mistede tre af sine nuværende seks mandater. Et totalt kollaps for partiet, der for fire år siden farvede det sydlige Jylland gult.

Dermed er kun Kristian Thulesen Dahl sikker på genvalg, mens navne som Susanne Dyreborg, Karina Adsbøl, Marie Krarup, Susanne Eilersen og Jan Rytkjær Callesen skal kæmpe hårdt og bide negle, når de personlige stemmer optælles torsdag.

Det gule kollaps medførte, at Venstre og Socialdemokratiet i løbet af valgaftenen kørte et næsten tæt parløb om at blive det største parti i den syd- og sønderjyske storkreds, og begge partier høstede i tusindvis af de flygtende vælgere fra Dansk Folkeparti. Begge partier høstede et ekstra mandat og plads i Folketinget, hvilket kunne være godt nyt for Venstre-kandidater som Claus Christensen fra Varde, Tom Eriksen fra Esbjerg og Mogens Dall fra Aabenraa, der måske i dag skal slås om den ekstra plads i Folketinget. Hos S betyder det gode valg sandsynligvis, at også Troels Ravn fra Vejen og Birgitte Vind fra Vejle bliver valgt ind.

På den måde vendte det syd- og sønderjyske område tilbage til nærmest normaltilstand, da de fleste områder blev farvet blå med enkelte røde stænk.

For især to lokale socialdemokrater, Benny Engelbrecht og Jesper Petersen, var det en god aften, for den røde sejr bringer dem sandsynligvis meget nærmere en ministerpost, hvis det lykkes for S-formand Mette Frederiksen at danne den socialdemokratiske mindretals-regering, som hun drømmer om.