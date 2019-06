Blå blok langer ud efter manglende finansiering i rød aftale

Sådan lyder dommen fra flere lokalvalgte folketingsmedlemmer i blå blok, der er bekymrede for, at de fire røde partier ikke har beskæftiget sig mere med finansieringen af planens mange målsætninger.

Nedtur truer

I aftalen fremgår det, at den nye regering blandt andet vil skaffe penge ved at hæve skatter og afgifter og ved at forbedre rammevilkår for erhvervslivet. Men det er ikke nok til at overbevise det nyvalgte folketingsmedlem for De Konservative i Sydjylland, Niels Flemming Hansen. Også han mangler flere svar på, hvor pengene skal komme fra. Han advarer de røde partier mod, at der kan være svære økonomiske tider på vej.

- Der er i meget høj grad grund til bekymring. Specielt fordi vi ved, at vi kigger ind i ansigtet på næste krise, der formentlig kommer over os inden forfærdelig længe, siger han.

Ventres Anni Mathiesen ønsker rød blok tillykke med aftalen, som hun dog kalder en ønskeliste. Hun spår et særdeles besværligt forløb, når de fire partier skal formulere en mere konkret politik, der kræver finansiering.

- Mange af de ting, der står i aftalen, kan jeg da også have forståelse for. Men det er altid, når man kommer ind til kernen og skal finde penge, at det bliver vanskeligt.