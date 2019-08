Blå blink i landsbyer: Derfor har politiet haft flere udrykninger det seneste stykke tid

Én gang om året skal politiet have opdateret deres færdigheder bag rattet og gerne have bygget mere på. Men flere borgere har henvendt sig til politiet og undret sig over hvorfor der har været flere udrykninger i deres område, end der ellers har været. Det svarer Syd- og Sønderjyllands Politi nu på.

Derfor har politikredsen inviteret pressen til åbent hus for at få kommunikeret ud, hvorfor folk i eksempelvis Brørup og Holsted kan opleve en uge, hvor flere politibiler kører igennem byen, uden der nødvendigvis er sket noget af kriminel karakter i byerne.

Politiet har forsøgt at kommunikere ud via de sociale medier, at der altså blot har været tale om rutinemæssig efteruddannelse af betjentene, som hvert år skal på kurser, der vedligeholder og opdaterer de færdigheder, de ellers har lært på Politiskolen.

Når du ser en politibil i udrykning nærme sig, skal du give den plads og lade den komme forbi. Det ved de fleste.Men hvordan vil politiet gerne have, at du gør det? Jo. Brems langsomt og træk ind til siden. Sådan sikrer du nemlig bedst dig selv og dine omgivelser.

Handler om sikkerhed

Politiet har ændret strategien for de rykker ud og eftersætter. Førhen var deres kørsel mere offensiv og patruljevognene kørte generelt hurtigere og tættere på dem de skulle bringe til standsning. Nu er strategien ændret til en mere defensiv kørsel, hvor de bestræber sig på at holde mere afstand til de bilister, de vil holde ind. Årsagen til ændringerne er ganske enkel, det handler om sikkerhed og et bedre arbejdsmiljø.

- Ændringen af strategien er med til at højne sikkerheden, når vi rykker ud både for os selv og de andre bilister. Men det er også for at sikre kvaliteten i det arbejde, betjentene skal udføre når de kommer frem, lyder det fra Torben Møller. Han forklarer også at adrenalinen ofte førhen pumpede rundt i kroppen hos betjentene efter en hektisk udrykning, hvor det var sværere for dem at holde hovedet koldt, mens man skulle danne sig et overblik, snakke med pårørende eller anholde en mistænkt.

Politiet oplever ikke, at der sker flere ulykker, hvor deres personale er involverede og det har ikke spillet nogen nævneværdig rolle i strategiændringen.