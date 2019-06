Bitter KD-kandidat: Abort- og homodebat skyld i valgnedtur

- Det er utroligt bittert, at det er så tæt på, efter 14 år hvor ingen troede, at vi kunne komme tilbage, siger spidskandidaten, der bor i Tarm.

Selvom partiet var et stykke fra spærregrænsen med 1,7 procent af stemmerne, var Kristendemokraterne blot 194 vestjyske stemmer fra et kredsmandat i Vestjylland. Det ville samtidig have udløst to yderligere pladser i Folketinget, selvom partiet ligger under spærregrænsen. Ifølge en måling fra Altinget før valget, var en af tillægsmandaterne landet hos Marianne Karlsmose, der er partiets spidskandidat i Sydjyllands Storkreds.

Nedtur: Valg efter valg har Kristendemokraterne forgæves kæmpet for at blive repræsenteret i Folketinget. Denne gang var partiet så tæt som overhovedet muligt på for første gang siden 2005 at få en plads i Folketinget.

Beskyldt for homohad

Da partiformand Stig Grenov trådte tilbage på grund af stress, og vikaren Isabella Arendt tog over, vandt partiet for alvor gehør og meningsmålingerne spåede gode chancer for at nå i mål efter mange års strabadser. Men så faldt snakken på abort og homoseksuelle. Medierne ville vide, om partiet var imod homoseksuelle og abort. Svaret lød blandt andet, at antallet af aborter skal nedbringes, og at det offentlige ikke skal finansiere fertilitetsbehandling til homoseksuelle.

Ifølge partiets spidskandidat i Sydjylland Marianne Karlsmose bærer det en stor del af skylden for, at partiet snublede på målstregen onsdag aften, da stemmerne var talt op.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det har kostet. Nogle vil absolut have, at det er det, vi skal forbinde KD med. Plakater i Haderslev er blevet overmalet med "homohader", og der er ført negativ kampagne mod os, og det har fordrejet diskussionen. Når de to spørgsmål fylder så meget, er det medvirkende til, at de sidste vælgere ikke tager skridtet, siger Karlsmose.

Hun peger på, at både Venstre og Radikale Venstre fik et godt valg i Kristendemokraternes højborg, Vestjylland, hvilket ifølge hende også er en del af forklaringen på resultatet.