Billund-rejsende rammes: Flyselskab konkurs

Billund Lufthavn: Flyselskabet Primera Air går konkurs og indstiller al aktivitet fra tirsdag.

Det skriver selskabet på sin hjemmeside.

Primera Air skriver på Facebook, at selskabet - efter ikke at have nået til en aftale med sin bank - ikke havde anden mulighed end at indgive en konkursbegæring.

- På vegne af hele Primera Air-holdet vil vi gerne sige tak for jeres loyalitet. På denne sørgelige dag siger vi farvel til jer alle, står der i meddelelsen på selskabets hjemmeside.

Primera Air råder over i alt 15 fly, og i 2017 var selskabet det tyvendestørste flyselskab i Københavns Lufthavn med 278.794 passagerer, står der på Check-in.dk.