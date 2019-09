Billund Lufthavn slog igen passagerrekord

Billund: Fly-skam og trusler om skat på flyrejser gør ikke indtryk i Billund Lufthavn. Her strømmer flypassagererne fortsat til viser tal fra august. Der er nemlig slået rekord. Igen. I forhold til august sidste år har der været 8,7 procent flere passagerer igennem Billund Lufthavn. I alt har august budt velkommen til 389.985 passagerer.

Billund Lufthavns administrerende direktør Jan Hessellund glæder sig over, at væksten fortsætter:

- For at vi kan vækste, er det naturligvis en forudsætning, at flyselskaberne også vækster. Der kommer ikke flere passagerer, hvis vi ikke får nye flyselskaber til at lande i Billund Lufthavn eller får flere ugentlige afgange fra eksisterende flyselskaber. Heldigvis har vi fået mange rutenyheder i år - faktisk 15 af slagsen, hvilket betyder, at jyder og fynboer får lettere og hurtigere ved at rejse ud, og udlændinge får større mulighed for at flyve direkte ind til Vestdanmark.