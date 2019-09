Billund Lufthavn reagerer på bøde: Flere lærlinge på vej

- Billund Lufthavn står selv for håndteringen af bagage og check-in, og vi driver også selv butikkerne i lufthavnen. En del af vores ansatte er oprindeligt faglærte, som nu udfører ufaglært arbejde. Måltallet for praktikpladser er fastsat efter, hvad folk oprindeligt er uddannet til. Men vi kan jo ikke oprette praktikpladser inden for de ufaglærte områder. Derfor er vores måltal uforholdsvis højt, siger han.

Administrerende direktør for Billund Lufthavn, Jan Hessellund, siger dog, at der var en god forklaring på, hvorfor lufthavnen langtfra nåede måltallet for praktikpladser i 2018:

Bøden blev udskrevet, da Billund Lufthavn kun oprettede fem praktikpladser ud af de 24, som virksomheden ifølge Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag-ordning skulle have sørget for.

Billund: For få praktikpladser i forhold til aftalen. Det koster, har Billund Lufthavn nu erfaret. 462.000 kroner lød bøden på, og det er den 11. største bøde nogen dansk virksomhed har modtaget for manglende oprettelse af praktikpladser, skriver netavisen Pio.

Nye praktikpladser på vej

Billund Lufthavn har dog lært lektien, og derfor bliver der i år oprettet flere praktikpladser til elever, der tager den nye lufthavnsoperatør-uddannelse på TEC Hvidovre eller på EUC Lillebælt i Fredericia.

- Det her burde være sket tidligere, men jeg er super glad for, at vi nu er klar til at påtage os vores del af den samfundsopgave det er at uddanne lærlinge, siger fællestillidsmand Henrik Puggaard til piopio.dk.

En uddannelse som transportarbejder i lufthavne tager to år - inklusive grundforløb. Ovenpå kan lægges speciale i for eksempel brand og redning, transport-loading, transport-sortering, afisning og airport service. Den fulde uddannelse som lufthavnsoperatør - inklusive speciale og praktik - tager tre et halvt år.

Hvor mange praktikpladser der tilbydes i Billund Lufthavn er endnu ikke fastlagt, men ambitionen er at starte med en håndfuld og så løbende tage flere ind.