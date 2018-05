Bilist ville ikke standse motoren: Betjent blev slæbt efter bil i Storegade

Esbjerg. Syd- og Sønderjyllands Politi vil mandag morgen fortsat ikke af med mange detaljer om den episode i Storegade i Esbjerg søndag aften omkring klokken 20, hvor en betjent blev påkørt og lettere kvæstet.

Vagtchef Mads Dammark fortæller dog, at det var en ren rutinestandsning, der gik galt.

- En patrulje stoppede bilen som et rent rutinetjek. I den forbindelse vil en af kollegerne gerne have, at bilisten stopper motoren, men det nægter han. Kollegaen rækker derefter ind for at tage nøglen, men bilisten sætter bilen i gang, og kører et stykke med kollegaen hængende på siden med overkroppen inde i bilen, fortæller vagtchefen mandag morgen.

Efter bilen har kørt et stykke, falder betjenten fra Syd- og Sønderjyllands Politi ud af bilen og lander på kørebanen.

- Han slipper heldigvis med kun mindre skader. Han blev indlagt på Sydvestjysk Sygehus, men han er udskrevet nu, siger vagtchef Mads Dammark.