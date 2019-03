FLENSBORG: Torsdagens blæst med vindstød af stormstyrke var mere end et træ i Apenraer Straße i det nordlige Flensborg kunne klare. Sent torsdag aften væltede det store træ omkuld og ødelagde i den forbindelse en parkeret bil, ligesom et fortov og cykelsti blev blokeret. Brandvæsnet rykkede ud med motorsave og ryddet området.

/SHZ