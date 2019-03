Det går langsomt med at få afviklet den enorme mængde overarbejdstimer hos de syd- og sønderjyske betjente. De har godt 58.000 timer til gode. Over de kommende år kommer der dog flere betjente, efterhånden som flere end tidligere bliver uddannet.

Rigspolitiet gav i slutningen af 2017 betjentene mulighed for at få deres overarbejde udbetalt, men det er en dårlig idé, mener Ole Mikkel Stenshøj. Over for Der Nordschleswiger forklarer han, at det ville være bedre, hvis betjentene kunne få deres fritid, og at nye betjente udfyldte hullerne i vagtplanerne.

Næstformand i Syd- og Sønderjyllands Politiforening Ole Mikkel Stenshøj siger til avisen, at betjentene ikke oplever at få den fritid, de forventer.

Det har Syd- og Sønderjyllands Politi opgjort over for Der Nordschleswiger.

Skåret dybt

Ole Mikkel Stenshøj kritiserer politikerne for at have skåret for dybt i politikredsene.

I forbindelse med at betjentene fik mulighed for at få overarbejde udbetalt, understregede justitsminister Søren Pape Poulsen (K), at politiet vil blive styrket over de kommende år. Det skal være med til at bringe overarbejdspuklen ned. Blandt andet blev Forsvaret sat ind til at assistere med bevogtning og grænsekontrol. Samtidig blev optaget på Politiskolen øget, og der blev oprettet en politikadetuddannelse. De kommende år vil der således komme flere nyuddannede betjente på gaden. I 2016 blev 600 nye politielever optaget på Politiskolen. Det var flere end 2012-14 til sammen.

Dog er uddannelsen forkortet.

- Jeg ville stadig ønske, at træningen ville vare i tre eller tre og et halvt år, som det gjorde, da jeg blev uddannet, siger Ole Mikkel Stenshøj til Der Nordschleswiger.

Han roser dog både de unge betjente og kadetter for at være rigtig hurtige til at lære.