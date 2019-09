Bestyrelseskaos i Sydbank: Fire medlemmer trækker sig efter uenighed om strategi

Sydbanks formand og næstformand og to øvrige bestyrelsesmedlemmer trækker sig fra Sydbank på grund af uenighed om blandt andet strategi.

Der er stor ballade i Sydbank med hovedsæde i Aabenraa.

Højst opsigtsvækkende meddelte banken tirsdag aften i en selskabsmeddelelse, at fire medlemmer trækker sig. Det drejer sig om både formand og næstformand samt to øvrige medlemmer.

- De trækker sig på grund af uenighed om governance og den fremtidige strategi, hedder det i meddelelsen.

FinansWatch skriver sent tirsdag aften, at en del af uenigheden går på, hvorvidt Sydbank skal være åben for fusioner med andre store banker.